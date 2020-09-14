كيفية فك حظر سيارات المعاقين وأسعارها والأوراق المطلوبة

كيفية فك حظر سيارات المعاقين

يحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها المعاق لمدة أقلها 3 سنوات وأقصاها 5 سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها ويتم رفع الحظر بشكل مباشر بعد الترخيص من خلال مصلحة الجمارك بدفع 9600 + 14% من أصل القيمة الجمركية للسيارة .





فك حظر سيارات المعاقين





يمكنك فك حظر سيارات المعاقين من قيادة السيارة بدلًا من المعاق وفي هذه الحالة إذا اعترضك المرور يتم دفع غرامة لعدم وجود المالك ولا يتم سحب السيارة منك مع إمكانية نقل ملكية السيارة بعد 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات .





القانون الجديد لفك حظر سيارات المعاقين

يجب ان يمر خمس سنوات على السيارة و تذهب ل مكتب مصلحة الجمارك في الجمرك الإقليمي حسب إقامة صاحب السيارة أو جمرك المطار.





الاوراق المطلوبة لفك حظر سيارات المعاقين





يجب ان يتوافر شهادة بيانات من المرور للسيارة موجهة لمصلحة الجمارك و صورة من ورق الإفراج الجمركي للسيارة أو أي مستند لديك يفيد تاريخ الإفراج أو الشراء و رخصة القيادة وصورة منها و أصل البطاقة وصورة منها.



