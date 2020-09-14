كيفية فك حظر سيارات المعاقين وأسعارها والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من محبي السيارت عن كيفية فك حظر سيارات المعاقين و ما هي شروط فك حظر سيارات المعاقين، خصوصا انها تكون معفاة من الجمارك، كما هو بقانون استيراد السيارات وارد الخارج الخاصة بالمعاقين .
ويبحثون أيضًا عن كيفية الشراء والأوراق المطلوبة في ظل القانون الجديد لفك حظر سيارات المعاقين ، و الاوراق المطلوبة لفك حظر سيارات المعاقين وفي هذا السياق يطرح عليكم قسم السيارات بموقع "صدى البلد" الإخباري كل ما يخص هذا الشأن .
كيفية فك حظر سيارات المعاقين
يحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها المعاق لمدة أقلها 3 سنوات وأقصاها 5 سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها ويتم رفع الحظر بشكل مباشر بعد الترخيص من خلال مصلحة الجمارك بدفع 9600 + 14% من أصل القيمة الجمركية للسيارة .
فك حظر سيارات المعاقين
يمكنك فك حظر سيارات المعاقين من قيادة السيارة بدلًا من المعاق وفي هذه الحالة إذا اعترضك المرور يتم دفع غرامة لعدم وجود المالك ولا يتم سحب السيارة منك مع إمكانية نقل ملكية السيارة بعد 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات .
القانون الجديد لفك حظر سيارات المعاقين
يجب ان يمر خمس سنوات على السيارة و تذهب لمكتب مصلحة الجمارك في الجمرك الإقليمي حسب إقامة صاحب السيارة أو جمرك المطار.
الاوراق المطلوبة لفك حظر سيارات المعاقين
يجب ان يتوافر شهادة بيانات من المرور للسيارة موجهة لمصلحة الجمارك و صورة من ورق الإفراج الجمركي للسيارة أو أي مستند لديك يفيد تاريخ الإفراج أو الشراء و رخصة القيادة وصورة منها و أصل البطاقة وصورة منها.
أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد 2020
تختلف أسعار سيارات المعاقين في مصر من مستورد الي اخر حسب الحالة والموديل و سعة المحرك و لكن يوجد متوسط سعري في
أسعار سيارات المعاقين في جمارك الاسكندرية او جمارك بورسعيد .
متوسط سعر سكودا اوكتافيا skoda octavia a5 من 120.000 حتى 150.000 جنيه.
متوسط سعر سكودا اوكتافيا skoda octavia a4 من 100.000 حتى 115.000 جنيه.
متوسط سعر سكودا فابيا skoda fabia من 75.000 حتى 100.000 جنيه.
متوسط سعر هيونداى ماتريكس hyundai matrix من 60.000 حتى 70.000 جنيه.
متوسط سعر لافيتا ماتريكس lavita matrix من 57.000 حتى 68.000 جنيه.
متوسط سعر هيونداي افانتي النترا hyundai elantra avante الشكل القديم من 55.000 حتى 62.000 جنيه