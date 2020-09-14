الأوقاف: ما تبثه قنوات الفتنة وجماعات أهل الشر عن هدم المساجد أخبار مفبركة

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، اعتمد مبلغ 48 مليونا و953 ألفا و200 جنيه من موازنة الوزارة لعام (2020 - 2021)، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله (عز وجل) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.





وقال وزير الأوقاف - في تصريحات له - "إن الدولة تنطلق في بناء وإعادة إعمار المساجد من منطلق أن للمساجد قدسيتها وحرمتها، وإنطلاقا من أنه لا يجوز ترك بيوت الله دون إحلال أو تجديد أو إعادة إعمار، لما لها من مكانة خاصة في نفوس المؤمنين، حيث يقول الحق سبحانه: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) (التوبة: 18)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) (صحيح البخاري)".





وأشاد وزير الأوقاف بجهود الدولة في الحفاظ على قدسية المساجد والحفاظ على حرمتها وعظمتها، مؤكدا أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة في تنظيم البناء وعملية بناء دور العبادة بصفة خاصة، وإعادة عمارة بيوت الله (عز وجل) بالمستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد.