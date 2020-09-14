AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس إنبي يتحدث عن مصير أسامة جلال وكريم فؤاد مع الفريق

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:18 م
أسامة جلال
أسامة جلال
Advertisements
إسراء أشرف
أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أن ملف شراء عقد أحمد علي مهاجم الفريق من بيراميدز لم يتم فتحه في الفترة الحالية.

وقال زكريا السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" نركز حاليا في المباريات، ولا نفتح باب المفاوضات لضم أو رحيل أي لاعب، وبعد مباراتين أو ثلاثة لو استقرت الأمور سنقوم بفتح ملف الموسم الجديد".

وأضاف:" لم نحدد قيمة أسامة جلال، ولن نفعل ذلك إلا في حالة وصول عرض رسمي للتعاقد معه، فهو لاعب جيد ويصلح للاحتراف الخارجي، لكن لم يصلنا عروض لشراء عقده".

وواصل: "كريم فؤاد يلعب معنا على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيد، ويلعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي، وقمنا بتجديد الإعارة للموسم القادم، للتأكيد على تمسكنا به وفرض الاستقرار الفني، والجهاز الفني طلب استمراره".

وأضاف: "لم يصلنا أي شئ بشأن كريم فؤاد، لم نكن في طرف مطلقا في أي مفاوضات رسمية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنبي يكشف مصير أسامة جلال من الاحتراف في ماديرا البرتغالي

بعد عقد التوأمة .. الملعب التونسي يطلب رسميا ضم نجم إنبي

إنبي يعمق جراح الأهلى في ضم كريم فؤاد خليفة أحمد فتحي

الطويلة: انتظروا لاعبي النجوم في الملاعب الأوروبية ومبلغ إبراهيم حسن وصل لـ 25 مليون جنيه.. فيديو

عمر ياسين يكشف أسباب تأجيل إعلان صفقة انتقال باهر المحمدي لـ الأهلي

إنبي يكشف حقيقة توقيع أسامة جلال للأهلي

ترشيحاتنا

السعودية تطالب بتحرك دولي عاجل لاحتواء مخاطر انفجار ناقلة النفط صافر

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 14-9-2020

السيسي يستقبل وزير خارجية أرمينيا..توافق على تقويض التدخل الخارجي بالمنطقة

الإحصاء: كورونا أصاب 100 ألف و708 أشخاص في مصر.. وشفاء 81.9% حتى 12 سبتمبر

سكان عمارة الشربتلي بعد عودتهم: لو كل وزارة فيها زي "كامل الوزير" هنبقى أحسن دولة..فيديو

إنبي يعمق جراح الأهلي بشأن التعاقد مع جلال وفؤاد فى الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة شبابية

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

بملابس كاجوال .. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور