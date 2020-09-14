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فن

الليلة بـ 600 ألف جنيه.. عطلة محمد رمضان في دبي تتكلف هذا المبلغ.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:48 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
كشف موقع  "Et بالعربي"، عن تكلفة الليلة في أوتيل Palazzo Versace في دبي والتي تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 600 ألف جنيه. 

وكان الفنان محمد رمضان قضى أسبوعا كاملا في هذا الفندق حين كان موجودا في دبي؛ من أجل تصوير كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي". 

يذكر أن كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 8 ملايين ونصف مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرحه بموقع يوتيوب.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب، المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك.

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