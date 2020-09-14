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ديني

رمضان عبد المعز: القرآن حارب الشائعات وكشف سبب انتشارها.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:11 م
القرآن الكريم
القرآن الكريم
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم حارب الشائعات، وذلك فى حادثة الإفك التى تم ترويجها عن أم المؤمنين السيدة عائشة.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن القرآن كشف السبب فى ترويج الشائعات، وهو أن الناس يتلقون الخبر باللسان دون أن يمر على الأذن فيسمعها جيدا ويتأكد من صحتها.

وأشار إلى أن هناك عبادة اسمها التفكر وفيها إعمال العقل الميزة التي ميز الله بها الإنسان، منوها أن التفكر من أفضل العبادات، مناشدا الجميع أن يفكروا قبل التحدث أو نقل الخبر بدون التأكد منه.

واستشهد بقوله تعالى"إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ"  وقوله تعالى "إنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ".
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