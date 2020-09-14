رفع 470 طن قمامة.. حملات النظافة والتطهير تجوب مدن مطروح

انتهى جهاز النظافة بمجلس مدينة مرسى مطروح من رفع أكثر من 470 طنا من القمامة يوميًا في نطاق الـ 6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب .





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود النظافة بكافة مدن ومراكز المحافظة والارتقاء بالشكل الحضارى وبكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن.





وقال وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، انه تم الانتهاء من اصلاح وصيانة وتركيب 40 كشاف بمناطق علم الروم والأفراد والعجارمة والزيتون والطريق الدولي بمدخل المدينة وطريق القصر عجيبة مع استمرار أعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الأشجار وزراعة نباتات وأشجار الزينة الفيكس بمدخل حي الشروق بالكيلو 7 ومواصلة جهود التطهير بتعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمنشآت الشرطية و محطة القطار و الموقف والسيارات القادمة للمدينة بالمدخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا بالإضافة الي تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.





في نفس السياق واصل مجلس مدينة سيوه تكثيف جهوده اليومية لرفع القمامة بالمدينة بمناطق المعهد الازهرى ومنطقة السوق ومنطقة أبنى بيتك وانور السادات مع استمرار أعمال الرش والتطهير لكافة المنشأت الخدمية بالمركز.





وأكد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة انه جارى استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة أعمدة الانارة وتغيير الكشافات بمناطق الاذاعة وسمير بلال والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين والتيسير عليهم .





كما قام مجلس مدينة السلوم برفع 14 طن قمامة يوميا فى إطار جهود النظافة بالمركز والأعمال اليومية بعدد من المناطق بالمدينة.





من جانبه وجه محافظ مطروح على رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة واستمرار أعمال الرش والتعقيم بكافة الشوارع والمنشآت الخدمية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة ضد فيروس كورونا.مع التأكيد على الحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.