AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محمود إسماعيل يوضح موقف أصحاب ذوي الهمم من الالتحاق بكليات الإعلام

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:01 م
ذوي الهمم
ذوي الهمم
Advertisements
أحمد علام
قال الدكتور محمود إسماعيل أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، أن ذوي الهمم جزء من المجتمع يجب أن يتمتع بكل حقوقه التي كفلتها له المواثيق والقوانين، ومنها حقهم في التعليم، ولم يحدد الدستور نوع معين من التعليم لهم، بل ترك الأمر متاحا طبقا للامكانيات كل منهم.
وبالتالي فلهم الحق في الالتحاق بأي يتخصص بشرط أن يتناسب مع قدراتهم.

وأضاف الدكتور محمود إسماعيل أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن كليات الإعلام بأقسامها لم تمنع هؤلاء من التعليم بها، ولكن  هناك ضوابط للاختيار وهناك اختبارات شخصية وضعها المجلس الأعلى للجامعات منها  القبول اجتياز الطالب لهذه الاختبارات، لافتًا إلى أن قبول ذوي الهمم في كليات وأقسام الإعلام ممكنه، طالما أن إعاقته لم تمنعه من التحصيل والتدريب الإعلامي .


وأشار أستاذ الإعلام إلى أمكانية التحاق أصحاب الهمم بالتخصص الذي يتوافق مع نوع الإعاقة من الممكن أن يتخصص الأصم في اقسام الاذاعة او التلفزيون ولكن يمكن أن يلتحق بقسم الصحافة، والكفيف يمكن أن يدرس فنون الراديو،والاعاقة الحركية يمكن أن يدرس الصحافة والراديو والعلاقات العامة.

وشدد محمود إسماعيل على ضرورة فتح أقسام وكليات الإعلام أبوابها لمن يرغب من ذوي الهمم بشرط توجيههم الي دراسة التخصصات التي تتوافق مع نوع الإعاقة،  وألا نعول كثيرا على ما يثار على منصات التواصل الاجتماعي، الا بعد ان نتأكد من مصدر المعلومة.

وأكد أن كلية الإعلام جامعة عين شمس تتيح فرص دراسة الإعلام لهؤلاء، ولدينا كثير منهم حاصلون على الماجستير والدكتوراه في الإعلام من كلية الدراسات العليا للطفولة وغيرها من الأقسام،  كما ان تخصصات الإعلام الجديد أتاحت الفرصة لذوي الهمم للدراسة بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. وزير التعليم يوافق على زيادة معدلات صرف أيام مكافآة امتحانات الثانوية العامة 2020.. ولأول مرة.. جامعة عين شمس مقر لمكتب التنسيق المركزي

أخبار التوك شو.. أول طبيب معالج لمؤمن زكريا يكشف تفاصيل مرضه.. وأحمد موسى يتوقع عمليات عسكرية في سرت خلال ساعات

تعرف على قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين ذوى الإعاقة بالجامعات المصرية

للمرة الثانية.. تجارة عين شمس: مد فترة تقديم الأبحاث حتى 17 سبتمبر

جامعة عين شمس في أسبوع.. 350 جنيها لمن يجتاز الاختبار.. بروتوكول تعاون ثلاثي بين تعليم الكبار وعين شمس وفاروق الباز.. الألسن تعلن برامج الساعات المعتمدة للعام الجديد

التعليم العالي: ندب الدكتورة إيناس محمود حامد عميدًا لمعهد الجزيرة للإعلام

ترشيحاتنا

شاهد | الصور الأولى من حفل زفاف ديانا كرزون

البنك المركزي يوجه البنوك بتقديم تسهيلات جديدة للعملاء بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض

أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة

إحالة 5 مسئولين بـ «الضرائب» للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

بعد العرض الكتالونى .. 3 مؤشرات تحسم موقف محمد صلاح من الانضمام لـ برشلونة

بدءا من الأسبوع القادم.. 6 قرارات جديدة للحكومة فى مواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الأهلي في الشوط الأول وسط تألق الزنفلي

لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور

شاهد | الصور الأولى من حفل زفاف ديانا كرزون