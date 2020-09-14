محمود إسماعيل يوضح موقف أصحاب ذوي الهمم من الالتحاق بكليات الإعلام

قال الدكتور محمود إسماعيل أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، أن ذوي الهمم جزء من المجتمع يجب أن يتمتع بكل حقوقه التي كفلتها له المواثيق والقوانين، ومنها حقهم في التعليم، ولم يحدد الدستور نوع معين من التعليم لهم، بل ترك الأمر متاحا طبقا للامكانيات كل منهم.

وبالتالي فلهم الحق في الالتحاق بأي يتخصص بشرط أن يتناسب مع قدراتهم.





وأضاف الدكتور محمود إسماعيل أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن كليات الإعلام بأقسامها لم تمنع هؤلاء من التعليم بها، ولكن هناك ضوابط للاختيار وهناك اختبارات شخصية وضعها المجلس الأعلى للجامعات منها القبول اجتياز الطالب لهذه الاختبارات، لافتًا إلى أن قبول ذوي الهمم في كليات وأقسام الإعلام ممكنه، طالما أن إعاقته لم تمنعه من التحصيل والتدريب الإعلامي . خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنبأقسامها لم تمنع هؤلاء من التعليم بها، ولكن هناك ضوابط للاختيار وهناك اختبارات شخصية وضعها المجلس الأعلى للجامعات منها القبول اجتياز الطالب لهذه الاختبارات، لافتًا إلى أن قبول ذوي الهمم في كليات وأقسام الإعلام ممكنه، طالما أن إعاقته لم تمنعه من التحصيل والتدريب الإعلامي .





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وأشار أستاذ الإعلام إلى أمكانية التحاق أصحاب الهمم بالتخصص الذي يتوافق مع نوع الإعاقة من الممكن أن يتخصص الأصم في اقسام الاذاعة او التلفزيون ولكن يمكن أن يلتحق بقسم الصحافة، والكفيف يمكن أن يدرس فنون الراديو،والاعاقة الحركية يمكن أن يدرس الصحافة والراديو والعلاقات العامة.





وشدد محمود إسماعيل على ضرورة فتح أقسام وكليات الإعلام أبوابها لمن يرغب من ذوي الهمم بشرط توجيههم الي دراسة التخصصات التي تتوافق مع نوع الإعاقة، وألا نعول كثيرا على ما يثار على منصات التواصل الاجتماعي، الا بعد ان نتأكد من مصدر المعلومة.





وأكد أن كلية الإعلام جامعة عين شمس تتيح فرص دراسة الإعلام لهؤلاء، ولدينا كثير منهم حاصلون على الماجستير والدكتوراه في الإعلام من كلية الدراسات العليا للطفولة وغيرها من الأقسام، كما ان تخصصات الإعلام الجديد أتاحت الفرصة لذوي الهمم للدراسة بها.