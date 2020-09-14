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أخبار البلد

وزير الري: نتطلع للوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل سد النهضة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:14 م
لقاء تنسيقية شباب
لقاء تنسيقية شباب الأحزاب ووزير الرى
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أمل مجدى
التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة؛ وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بأهم قضايا الأمن القومي، وأيضا استعراض جهود الدولة في إدارة وتنمية الموارد المائية، وجهود الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل.

ورحب "عبد العاطي"، بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أهمية دورهم في زيادة وعي المواطنين بالقضايا التي تخص الأمن القومي والتحديات التي تواجهها الدولة.

وأشار وزير الري، إلى جهود الدولة في إدارة وترشيد الموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا من نظم استشعار عن بُعد والتليمتري ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة المياه من المنابع حتي آخر نقطة في شبكة الري. 

وأشار إلى أن كفاءة استخدام المياه في مصر تعتبر من الأعلي مقارنة بدول العالم والأعلى في أفريقيا.

واستعرض التاريخ التفاوضي الذى اتبعته الدولة في ملف سد النهضة الإثيوبي خلال العقد الأخير وأكد على أن مصر كانت ومازالت داعمة لكل الأشقاء من الدول الإفريقية وأنه لا سبيل  سوى الوصول لإتفاق عادل ومستدام يؤدي الي التكامل الإقليمي ويحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الثلاث ( مصر , السودان , إثيوبيا )  , وأنا من المرجو الوصول لصيغه توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملئ وتشغيل السد واكد ان الملف يُدار من خلال كافة أجهزة الدولة المعنية  كلُ فيما يخصه حيث تتولي وزارة الري الشق الفني.

ومن جانبهم أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  شكرهم للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري لإتاحة الفرصة لهم  بتنظيم هذا اللقاء الذى تضمن  استعراض جهود الدولة المصرية في ملف سد النهضة وما يقوم به من إجراءات قانونية وفنية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر في مياة النيل، وتم التأكيد على هذا اللقاء في هذا التوقيت الهام لما تمثله من تحصين لأفكار الشباب المصري في أن الدولة المصرية لن تتخلي عن حقوقها المائية تحت اي ظرف.
 
وأكد شباب التنسيقية على أهمية ملف سد النهضة كونه واحد من أهم التحديات التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، ويعد هذا اللقاء فرصة لمزيد من التوعية بأبعاد قضية سد النهضة حتى نتمكن من العمل سويا في الترويج لحق مصر في مياة النيل،  واستعراض حقيقة ما ينشر في الإعلام الخارجي من ادعاءات تهدف لتشويه صورة مصر وتصويرها بأنها ليست صاحبة حق في هذه القضية بل معتدية على تطلعات إثيوبيا في مستقبل أفضل.

وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور عبد العاطي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأثني علي ما يتمتعون به من وعي وإدراك وإلمام  بقضايا الوطن والذي ظهر من عمق الأسئلة التي تم طرحها خلال الحوار.

وزير الري: نتطلع للوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل سد النهضة
وزير الري: نتطلع للوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل سد النهضة
وزير الري: نتطلع للوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل سد النهضة
وزير الري: نتطلع للوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل سد النهضة
وزير الري: نتطلع للوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل سد النهضة
وزير الري: نتطلع للوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل سد النهضة
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