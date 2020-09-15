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برلمان

خبير استراتيجي يطالب باستغلال كأس العالم لليد في تنشيط السياحة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
كأس العالم لليد
كأس العالم لليد
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أحمد أيمن
صرح المهندس حسن ضوة الخبير الاستراتيجي، أن الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات والإمكانات لنجاح بطولة كأس العالم لليد 2021، متوقعا بأنها ستكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر وأضخم حدث رياضى على مستوى العالم.

وأكد ضوة، أهمية هذا الحدث لكونه أول حدث ضخم يتم تنظيمه بحضور جماهيرى منذ بدء جائحة كورونا، مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار والنقل ووزارة الطيران من أجل العمل على تنشيط السياحة.

كما طالب بضرورة استغلال هذا الحدث العالمي في عمل برامج سياحية متخصصة للدول والوفود المشاركة، مؤكدا أن مصر أصبحت جاهزة لاحتضان وإقامة كافة الأنشطة والمناسبات والفعاليات العالمية بكل دقة ونجاح.
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