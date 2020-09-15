خبير استراتيجي يطالب باستغلال كأس العالم لليد في تنشيط السياحة

صرح المهندس حسن ضوة الخبير الاستراتيجي، أن الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات والإمكانات لنجاح بطولة كأس العالم لليد 2021، متوقعا بأنها ستكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر وأضخم حدث رياضى على مستوى العالم.





وأكد ضوة، أهمية هذا الحدث لكونه أول حدث ضخم يتم تنظيمه بحضور جماهيرى منذ بدء جائحة كورونا، مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار والنقل ووزارة الطيران من أجل العمل على تنشيط السياحة.



