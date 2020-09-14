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محافظات

التخفيض بنسبة 60% للجمعيات التعاونية.. 50 جنيها للمتر في التصالح بالقرى والتجمعات الصحراوية بمطروح

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:14 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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ايمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه وجه رؤساء المدن بالتيسير على المواطنين فى قبول طلبات التصالح دون أى معوقات تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن اللجنة المشكلة بالمحافظة والتى تضم  خبراء التقييم العقارى وممثل هيئة الخدمات الحكومية أقرت  قيمة التصالح فى المبانى السكنية فى نطاق قرى وتوابع والنجوع الصحراوية بالمحافظة لتكون بقيمة 50 جنيها للمتر المسطح وهو ما يعادل الحد الأدنى فى القانون.


وأوضح أنه تم النظر بعين الاعتبار من اللجنة المشكلة  لشكوى بعض المواطنين خاصة أعضاء الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان الواقعة فى مناطق الاستخدام السياحى أو السكنى السياحى حيث  تم التخفيض بنسبة 60% ليصبح المتر المسطح بقيمة 800 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

وشدد على أن الدولة تعمل على تحقيق مطالب المواطنين والاستجابة  لشكواهم  مضيفا أن المواطن يستفيد من الأموال المدفوعة بتوصيل المرافق له وكافة الخدمات  المطلوبة. 

وأشار إلى أن جميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى مدن المحافظة الثمانية تقوم بتلقى طلبات المواطنين  كاثبات لجدية الطلب ولحين استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة لافتا إلى توافر  نموذج "3" ، للتيسير على المواطنين.

وأضاف أن  كافة التيسيرات التى تم إقراراها تسرى على كل الحالات السابقة والحالات الحالية والمستقبلية وأنه سيتم عمل مقاصة سعرية لمن سبق لهم سداد قيمة 25% على الاسعار القديمة لاسيما فى ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة تخفيض كلية بنسبة 25% عند السداد الفوري لقيمة التصالح.

وأهاب بالمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن للتصالح بسرعة التقدم للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن للاستفادة من التيسيرات التى قامت باعتمادها، الحكومة للاستفادة أيضًا من التخفيضات المقررة من المحافظة قبل انتهاء المهلة المحددة 30 سبتمبر الجارى.
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