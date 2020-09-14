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فن

سارة الجوهري تجسد معاناة "سواقة الستات" في أغنية "المحور"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:05 م
أغنية المحور
أغنية المحور
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سعيد فراج
أطلقت الفنانة سارة الجوهري أجدد أعمالها الغنائية "المحور"، التي تمزج خلالها لأول مرة بين الكوميديا الساخرة بكلماتها وغناء الموال. 

وتعايش سارة مستمعي الأغنية مع يوم حافل في حياتها تتعرض خلالها مع عدة مواقف مغايرة خلال مرورها على "أزحم كوبري في مصر" وهو كوبري المحور،  بين تجسيدها لأزمة التحرش التي تتعرض له الفتيات بشكل يومي ومستمر بتسليط الضوء على التحرش بالفتيات والنساء خلال قيادتهن للسيارة، ونظرة المجتمع إلى"سواقة الستات"، مع الإشارة لمواقف متباينة أخرى منها "جدعنة المصريين" وسعيهم لمساعدة الغير. 

واللافت في الأغنية لونها الموسيقي والأدائي المختلف عن المعتاد بالنسبة لسارة،  حيث خاضت خلالها مغامرة تقديم الموال الغنائي لأول مرة خلال مطلع الأغنية بجانب مزجها بين اللغة العربية الفصحى بالعامية بشكل كوميدي خلال كلماتها،  وتحمل الأغنية في مجملها طابع كوميدي وساخر خفيف سواء في كلماتها وطريقة غنائها. 

وقررت سارة الجوهري خلال "المحور"، أن تعيد إحياء واحدة من أشهر وأقدم أغنياتها بعد مرور خمس سنوات منذ ظهورها للنور،  وهذه المرة تحت مظلة يونيفرسال ميوزيك العالمية Universal Music Mena التي تعاقدت معها منذ ثلاث سنوات وتتولى مهمة تسويق أعمالها الغنائية،  وقدمت معها عدة أعمال ناجحة،  منها "بيبصو" و"هاي"، وتغنت سارة خلال أغنية "المحور" بكلمات و ألحان شادي محسن، وتوزيع شريف الوسيمي. 

ومن ناحية أخرى أعادت الجوهري مؤخرًا إحياء روح قصر البارون التاريخي في مصر بوضعها صوتها بالتعليق الصوتي على فيلم وثائقي يجسد تاريخ قصر البارون منذ نشأته وحتى إعادة ترميمه من جديد وافتتاحه أمام الزوار منذ نهاية يونيو الماضي،  بجانب فيلم آخر يحكي قصة الترام التاريخي الذي يزين باحة القصر من الخارج وتفاصيل عن إدخال البارون للترام إلى مصر لأول مرة في هليوبوليس. 


سارة الجوهري الشهيرة بلقب "جوهري"، مغنية مصرية مستقرة حاليا في دبي،  بدأت رحلتها الغنائية منذ قرابة 12 سنة واشتهرت بأول أغانيها "بلونة"، وحققت نقلة نوعية في مشوارها بكونها أول مصرية تتعاقد مع يونيفرسال ميوزيك العالمية، وأطلقت معها أكثر من أربعة أغاني حتى الآن، منها "هاي" وبيبصو" و"داير زيادة"، كما أطلت مؤخرا بمشروع "Hey Kids Arabic"، الذي أعادت خلاله إحياء أشهر أغاني الأطفال العالمية باللغة العربية لأول مرة.
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