في العيد الـ٦٤ لانتصار الإرادة المصرية.. قناة السويس تكرم المرشدين | شاهد

نظمت هيئة قناة السويس مساء اليوم الاثنين احتفالية خاصة أقيمت على الضفة الشرقية لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية بمناسبة الذكرى 64 لانتصار الإدارة المصرية في إدارة الملاحة بقناة السويس بعد انسحاب المرشدين الأجانب، تحت شعار "شكرا مرشدينا ".





وكرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عددا من المرشدين المحالين على المعاش والمرشدين المتميزين والمرشدين القدامى.





وأكد ربيع في كلمته أن مرشدى قناة السويس لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بقناة السويس منذ تأميمها وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم.





وقال إن الملاحة بالقناة لم تتوقف يوما في ظل أصعب الظروف سواء كانت ظروف جوية أو سياسية أو أمنية، واستطاع المرشدون بمجهوداتهم الحفاظ على سمعة قناة السويس الدولية.





حضر الاحتفالية محافظو الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وعدد من القيادات الامنية والعسكرية رفيعة المستوى بمحافظات قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس.





واستهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم اتبعها استعراض فيلم تسجيلي عن خطط تطوير قناة السويس.





وقام اللواء ربان وسام حافظ – كبير المرشدين بهيئة قناة السويس -بإلقاء كلمته نيابة عن المرشدين أكد فيها على دور المرشد المصري في إدارة دفة الملاحة الدولية على مدار 64 عاما وأشار حافظ إلى أن إدارة قناة السويس على مدار العقود الماضية واكبت تطورات النقل البحري وحركة التجارة العالمية.





وقدمت قناة السويس فيلما تسجيليا لأحد المرشدين الذي قام بإرشاد إحدى السفن في ظل ظروف جوية قاسية.





يشار إلى أنه في ليلة 14 و15 سبتمبر سنة 1956 انسحب مرشدو السفن الأجانب العاملين بقناة السويس من العمل في إرشاد السفن المارة بالقناة بهدف توقف الملاحة بالقناة في محاولة لإحراج الادارة المصرية وإثبات عجزها على إدارة المرفق الملاحي بعد تأميم قناة السويس، ولكن المرشدين المصريين بالتعاون مع عدد من المرشدين اليونانيين تمكنوا من إدارة حركة سير السفن على مدار 48 ساعة دون توقف وفشلت المؤامرة.



