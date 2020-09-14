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رياضة

شاهد.. فريق رجال طائرة الأهلي يدعم مؤمن زكريا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي على تقديم رسالة دعم لمؤمن زكريا لاعب فريق الكرة، على هامش تسلم درع بطولة الدوري اليوم.

وارتدى اللاعبون والجهاز الفني والإداري «تي شيرت» يحمل صورة مؤمن زكريا، إلى جانب الاحتفال باللقب على نفس طريقة احتفاله بالأهداف.

وجاء دعم اللاعبين لمؤمن زكريا بعد أيام قليلة من تكريم اللاعب من جانب الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة في ملعب مختار التتش بالجزيرة، حتى يتجاوز أزمته الصحية.

وتسلم الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي  درع بطولة الدوري، اليوم، في ختام منافسات البطولة التي حسم لقبها خلال الجولة الماضية.

وعقب مباراة تحصيل حاصل للفريق مساء اليوم أمام الزمالك على صالة المقاولون العرب، تسلم الجهاز الفني واللاعبون درع البطولة وميداليات المركز الأول.

وكان الفريق قد نجح في حسم بطولة الدوري بعد فوزه على فريق طلائع الجيش في الجولة السابقة، وذلك للمرة الـ32 في تاريخ النادي وللمرة الثالثة على التوالي.

شاهد.. فريق رجال طائرة الأهلي يدعم مؤمن زكريا
شاهد.. فريق رجال طائرة الأهلي يدعم مؤمن زكريا
شاهد.. فريق رجال طائرة الأهلي يدعم مؤمن زكريا
شاهد.. فريق رجال طائرة الأهلي يدعم مؤمن زكريا
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