أخبار الأهلي.. الاتحاد السكندري يؤجل حسم الدوري.. كورونا يضرب معسكر الفريق بالإسكندرية.. واحتفالات لاعبي الطائرة بالدوري

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الإثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:













خسر الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي أمام فريق سبورتنج، بنتيجة 83-76، في المباراة الأولى التي أقيمت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين، الذي يقام بنظام «best of 3».









كشفت مصادر خاصة تفاصيل الساعات الحرجة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري وما تبعها بإعلان إصابة الثلاثي علي لطفي وياسر ابراهيم والمدرب ديفيد سيزا بفيروس كورونا .









كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن الثنائي ياسر إبراهيم، وعلي لطفي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا.









عطل الاتحاد السكندري، احتفالية النادي الأهلي بالفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة 42، بعدما فرض التعادل السلبي على مجريات المباراة المثيرة بين الفريقين فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.













سيطرت حالة من القلق الشديد داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في برج العرب قبل مواجهة الإتحاد السكندري المقامه حاليًا في استاد الجيش المصري .









حرص الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي على تقديم رسالة دعم لمؤمن زكريا لاعب فريق الكرة، على هامش تسلم درع بطولة الدوري اليوم.









حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الزمالك فوزا غاليا على الأهلي بنتيجة ثلاث اشواط مقابل شوط في ختام منافسات بطولة الدوري.



