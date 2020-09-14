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رياضة

الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:31 م
الاهلي والاتحاد السكندري
الاهلي والاتحاد السكندري
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محمد رشاد
عطل الاتحاد السكندري، احتفالية النادي الأهلي بالفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة 42، بعدما فرض التعادل السلبي على مجريات المباراة المثيرة بين الفريقين فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 72 فى صدارة الدوري الممتاز، ويتبقى له نقطتان للفوز بلقب الدوري رسميا، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 37 في المركز الخامس. 


الشوط الأول

بدأ الأهلي بمحاولات خجولة لزيارة شباك الاتحاد حتى جاءت الفرصة الأولى في الدقيقة 10 بعد عرضية من أليو بادجي حولها جونيور أجايي بتسديدة قوية بيمناه لكنها ذهبت إلى أحضان الحارس في موقع تمركزه. 

ومرر أحمد الشيخ الكرة إلى أليو بادجي على حدود منطقة الجزاء ليسدد اللاعب السنغالي في الدقيقة 15 كرة قوية بيمناه لكنها ذهبت بعيدًا عن مرمى الاتحاد السكندري.

وحاول الأحمر من جديد في الدقيقة 42 أملًا في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من مروان محسن إلى أحمد الشيخ على حدود منطقة الجزاء ليسدد اللاعب تحت ضغط بصعوبة بيسراه لتمر الكرة إلى جوار القائم الأيسر.

الشوط الثاني

كاد الاتحاد السكندري أن يباغت الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بمرتدة سريعة أسفرت عن انفراد اللاعب سيسيه لكن محمد هاني تدخل ببراعة وأبعد الكرة.

ورد الأهلي بمرتدة سريعة انتهت بوصول الكرة إلى داخل منطقة جزاء الاتحاد ليسدد أليو بادجي كرة تصدى لها الحارس على مرتين لينتهي الشوط سلبيًا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 58 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بعد كرة أبعدها أحمد فتحي من داخل منطقة الجزاء مع تدخل محمود رزق لاعب الاتحاد برأسية في نفس التوقيت، مع إشهار البطاقة الحمراء للاعب الأهلي. 

ونفذ أحمد رفعت ركلة الجزاء في الدقيقة 62 لكن الحارس محمد الشناوي تألق وحول الكرة إلى ضربة ركنية لم يستفد منها فريق الاتحاد ليظل التعادل السلبي مسيطرًا.

وتعرض حمدي فتحي للدفع داخل منطقة الجزاء ليستدعي حكم الـVAR إبراهيم نور الدين حكم الساحة ليقرر الأخير عدم احتساب ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة. 

وكاد الاتحاد أن يخطف نقاط المباراة كاملة في الدقيقة 90+4 بعد انفراد من الجهة اليسرى انتهت بتسديدة أرضية أنقذها محمد الشناوي بنجاح. 
الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة
الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة
الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة
الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة
الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة
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