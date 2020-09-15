AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبد الغني: جيرالدو لا يصلح للعب في الأهلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
Advertisements
محمد سمير
أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن جيرالدو، لا يصلح للعب داخل صفوف القلعة الحمراء لأنه دون المستوى.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ؛ يجب على إدارة النادي الأهلي التسرع في خروج جيرالدو خلال الانتقالات القادمة، والبحث عن لاعب آخر يقدم إضافة للفريق، مشيرا إلى أنه في حال مشاركته لم يقدم أي مستوى داخل الملعب. 

وتابع ، أن أجايي بعيد تماما عن مستواه الفني منذ عودته من توقف الدوري ، وديانج لاعب وسط الملعب سيكون له دور كبير في الأهلي الفترة القادمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدفي الحصول على منصب باتحاد الكرة .. مجدي عبد الغني: فشلي في انتخابات الأهلي سبب لي صدمة شديدة

إبراهيم سعيد: باهر المحمدي دون المستوى ولا يصلح للزمالك والأهلي.. فيديو

مجدي عبدالغني: الأهلي يملك اكتفاء ذاتيا فى وسط الملعب.. فيديو

الأهلي يرفع عرض رمضان صبحي لـ 4 ملايين جنيه إسترليني

مجدي عبدالغني: الأهلي لن يتأثر حال رحيل رمضان صبحي وكهربا

مجدي عبد الغني: مسؤول في الأهلي يقود الهجوم على الراحلين عن الفريق.. فيديو

ترشيحاتنا

بلطجي يمسك بكلب ويلقيه من أعلى جسر بدم بارد.. فيديو

هؤلاء تنتهي فرصتهم في التصالح على مخالفات البناء غدا

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

خبير استراتيجي: مصر أصبحت الثانية أفريقيا في مجال الطرق بفضل السيسي

تصريح لافت لمسئولة إماراتية كبيرة حول السلام مع إسرائيل.. وهذا ما قالته

بعد التعليق البذيء المنسوب لها.. هجوم عنيف على ريم البارودي بسبب أحمد سعد

AdvertisementS

خاص| غضب داخل الأهلي من قرارات إبراهيم نور الدين بـ مباراة الاتحاد

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا المستجد

بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد

أخبار الرياضة| تطورات الحالة الطبية لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا.. وخالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد

خاص| تطورات الحالة الطبيبة لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا

الأهلي والاتحاد.. الشناوي يتصدى لضربة جزاء مشكوك في صحتها وطرد أحمد فتحي

هل حوّل إيهاب جلال وجهة محمد إبراهيم من الأهلي لـ بيراميدز .. مصدر يحسم الجدل

المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

حسني عبد ربه: الأهلي سيندم أمام الوداد في أفريقيا بسبب الكرات الثابتة

ميدو: الأهلي يعاني دفاعيا بعد حجازي .. وقفشة "ملوش مكان"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تتخلى عن طرحة الزفاف وتواصل الرقص في نهاية الحفل.. فيديو

تعرف على أعراض وعلاج القولون العصبى بـ اليانسون

أسعار Chevrolet شيفروليه 2020 في مصر