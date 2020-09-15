إسلام الشاطر: ضربة جزاء الاتحاد في الأهلي غير صحيحة

علق إسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي على احتساب حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري ضربة جزاء لصالح "سيد البلد"، والتي تألق في صدها محمد الشناوي.









وكتب إسلام الشاطر عبر تويتر "‏هو مش لاعب الاتحاد هو اللي نازل براسه لتحت ... واللا هو اي تطبيق للفار وخلاص ... ركله جزاء غير صحيحة".





وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بـ تعادل الفريقين، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.















