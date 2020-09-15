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رياضة

بعد التعادل مع الاتحاد.. الأهلي يكشف سبب تأجيل التتويج بلقب الدوري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
علق النادي الأهلي على تأجيل حسم بطولة الدوري المصري الممتاز للمباراة القادمة؛ بعد التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري أمس.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر، مجموعة من صور اللاعبين باللقاء، وعلقت عليها "‏التوفيق وأشياء أخرى أجَّلت الحسم لبعض الوقت ‎#معاك_يا_أهلي".

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين.

وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.
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