حرق الجن للمنازل حقيقة أم تخاريف؟.. أحمد كريمة يوضح

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن حقيقة حرق الجن للمنازل.





وقال كريمة خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى"،:" هناك من يقولون على أنفسهم شيوخ، وهم عصابات سلفية، يبتزون الناس ، ويروجون شائعات بينهم؛ من أجل مصالحهم، وأخذ الأموال منهم".





وتابع: " الجن لا يسكن إلا في الصحراء والمناطق التى لا يسكن فيها الإنسان، هيسيب الدنيا كلها ، وييجي عند المسلمين والعرب؟".



