أنا جهزت الفستان بالترتر.. أحمد حلمي: منى زكي صوِّرت مافيا واتجوزنا ورجعت تاني.. شاهد

كشف الفنان أحمد حلمي ، تفاصيل يوم حفل زفافها مع الفنان أحمد حلمي، مؤكدا أنه كان مليئا بالمغامرات.





وقال حلمي ، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي" الاثنين، إن :"فرحنا كان زحمة بزيادة، كل الناس جت، والكوشة كانت هتقع بينا، وكل الناس حبابينا جت والزملاء".





وتابع الفنان أحمد حلمي، أن الفنان عادل إمام، وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز، وناس معجبين كمان، وقضينا شهر العسل في جنوب أفريقيا بسبب تصوير منى زكي لمشاهد فيلمها هناك".





وأكمل أن زوجته منى زكي صورت فيلم مافيا وذهبت للزواج، وجهزت الفستان بالترتر.





وأضاف الفنان أحمد حلمي، أنني أصريت على الحصول على 40 ألف جنيه مقابل اشتراكي في هذا الإعلان؛ وذلك لشراء شبكة للفنانة منى زكي.





وفي سياق آخر، قال حلمي: "اكتشفت شوية حاجات في البيت، شوية حنفيات بايظة ومصلحتهاش، وجمعت شوية كتب وقلت حان وقت القراءة، وقلت هرسم، وبرضه مكنتش بقوم من على الكنبة".