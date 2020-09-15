فساتين الدانتيل لإطلالة أنثوية رائعة.. صور

من أفضل أنواع الفساتين هو نوع فساتين الدانتيل الناعمة. يتميز بتصاميمه الجميلة المتنوعة التي تتميز بعدة ألوان كلاسيكية منها الأسود والأزرق الداكن والأبيض وألوان الباستيل الناعمة سواء كانت متلألئة أم لا.

فيما يلي أفضل النصائح حول ارتداء هذا النوع من الفساتين للحصول على مظهر أنيق، وفقا لما نشره موقع fashion.



الدانتيل هو سر عالم الموضة!

للحصول على مظهر عصري ، احصل على نمط مع عناصر ذات لون أسود. يمكنك ارتداء سترة جلدية وكعب عالٍ عليها. يمكنك إضافة بعض الملحقات الناعمة على مظهرك النهائي مثل القلادة والخواتم الرفيعة.

لإطلالة كلاسيكية ، اختاري فساتين من الدانتيل باللون الأزرق الداكن مع زوج من الأحذية باللون البيج.

ارتدي فستانًا أبيض قصيرًا مع زوج مفتوح من الأحذية باللونين الأسود والأبيض. يمكنك ارتداء النظارات الشمسية بمظهر عصري.

كوني أنيقة مع أفضل فساتين الدانتيل

يمكنك الاستمتاع بأناقة خاصة بارتداء فستان من الدانتيل الأسود مع حقيبة يد ، والكعب العالي بنمط النمر بالإضافة إلى عدة أساور بتصاميم مختلفة.

تمتعي بالسهرة بإطلالة خاصة مع فستان فضي لامع من الدانتيل مع جاكيت ، وزوج من الأحذية مفتوح من نفس اللون.

أخيرًا ، تمتعي بإطلالة أنثوية مع فستان طويل من الدانتيل الأبيض مدعوم بإكسسوارات للشعر مثل الزهور البيضاء الكبيرة.

