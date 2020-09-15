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رياضة

الدوري المصري.. الإسماعيلي يستضيف المقاولون العرب اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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محمد السعيد
يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري المصري.


ويسعى فريق الإسماعيلي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.


ومن المقرر أن تشهد مباراة الليلة الظهور الأول للبرازيلي ريكاردو، والذي تولي مهمة تدريب الدراويش مؤخرا، خلفا للفرنسي ديديه جوميز.


في المقابل، يطمح المقاولون العرب بقيادة مدربه عمادة النحاس في تعميق الإسماعيلي بانتزاع الثلاث نقاط منه في لقاء اليوم، ومواصلة مطاردة الزمالك على المركز الثاني.


ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 11 بـ 30 نقطة.


ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة  ذاتها من مسابقة الدوري المصري، مصر المقاصة مع نادي مصر، في تمام السادسة مساءً.
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