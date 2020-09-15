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تعليم

لحملة دبلومات 2020.. تعرف على المعهد العالي للفنون التطبيقية.. الأقسام ومجالات العمل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
طلاب الدبلومات 2020
طلاب الدبلومات 2020
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قسم التعليم

وردت العديد من التساؤلات من طلاب العام الدراسي الجديد من حملة الدبلومات الصناعية عن المعهد العالي بالفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر، من حيث الأقسام والتخصصات وعدد سنوات الدراسة والدرجة العلمية التي يمنحها للخريجن ومجالات العمل بعد التخرج.

ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الإجابة عن جميع هذه التساؤلات:

أقسام المعهد:

- قسم الجرافيك وفنون الإعلام:

 ويهتم بدراسة تخصصات الجرافيك وفنون الإعلان والتصوير الضوئي والسينمائي والتليفزيوني والتغليف والطباعة، بالإضافة إلى تقنيات الفنون البصرية الحديثة ويتم تدريب الطلاب على إنتاج أنواع من مختلف التصميمات الخاصة بالعديد من السلع والخدمات والانشطة الاجتماعية، بحيث تتوافق مع متطلبات المجتمع ويدرس في هذا القسم العديد من المجالات مثل (الرسوم المتحركة – التصميم العام – التصوير الفوتوغرافي – فن الكتاب).

ويعمل خريج هذا القسم في مجالات (التصميم الجرافيكي والإعلاني والتليفزيوني – تصميم الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون – خطيط وتصميم الحملات الإعلانية – تنظيم المعارض وحاملات ونوافذ العرض – تصميم الاعلانات والمواقع الإلكترونية – تصميم عبوات التغليف – تصميم العلامات الارشادية – إخراج الصحف والمجلات والكتب والمطبوعات المختلفة – العمل في مجال التصميم والاعلان ودور النشر – العمل في المؤسسات الصحفية ومطابع الورق – التصوير الفوتوغرافي بأماكن البحث العلمي والعلاقات العامة – التصوير التليفزيوني بشركات الانتاج التليفزيوني والمحطات الارضية والفضائية).

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- قسم الديكور والعمارة الداخلية:

ويقوم هذا القسم بدراسة العمارة الداخلية والتصميم الداخلي والأثاث والنحت الفراغي ومكملاتهم التشكيلية، حيث يدرس الطلاب الديكور لوحدات معمارية مختلفة مثل الوحدات السكنية، المباني، الوحدات التجارية، المنتجعات السياحية، بحيث يكونوا مؤهلين لتخطيط وتنفيذ المشاريع في ورش المعهد ومراعات التوظيف الملائم لأساليب الحركة ومعالجة مشكلات التصميم الفنية المختلفة التي تظهر أثناء عملية التنفيذ.


ويعمل خريج هذا القسم في مجالات (الشركات الإنتاجية الخاصة بالأثاث – تصميم البرامج والتخطيط للعمليات الانتاجية والتصنيع – التنسيق الحضاري والتخطيط – أعمال الديكور في السينيمات والمسارح – الديكورات والتصميمات الداخلية للمنشآت السياحية والتجارية والفنادق).


- قسم الموضة:

ويهتم بدراسة تخصصات المنسوجات وطباعتها وتصميم الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات، ويتم تدريب الطلاب على استخدام خامات مختلفة مثل المعادن والسيراميك والمنسوجات والأقمشة.


ويعمل خرج هذا القسم في مجالات (تصميم الملابس الجاهزة – تخطيط ومتابعة وإدارة الإنتاج – المبيعات وتسويق الملابس – العمل في مصانع إنتاج الاكسسوارات والزينة – العمل في مصانع الصباغة والطباعة والتجهيز – العمل في المراكز البحثية التابعة لوزارة الصناعة – العمل في المؤسسات التعليمة مثل الكليات والمدارس الفنية والمعاهد).


- قسم التصميم الصناعي:

ويدرس هذا القسم تخصصات الخزف والزجاج والمعادن والحديد، بحيث يتم تدريب الطالب على تصميم الآلات والمعدات والأجهزة المنزلية ووسائل النقل ولعب الأطفال.


ويعمل خريج هذا القسم في مجالات (التصميم والفحص والانتاج في المصانع والشركات الإنتاجية – تصميم المنتجات بمختلف أشكالها وأنواعها – المكاتب الفنية الخاصة بالتصميم في الشركات والمصانع – الأعمال الحرة والاستثمارات على حسب التخصص).

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المؤهلات التي يقبلها المعهد والدرجات العلمية التي يمنحها للخريجين:

يقبل المعهد حملة الشهادات الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، كما يقبل المعهد دبلوم المدراس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية.


شروط القبول بالمعهد:

أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات المقررة التي ستعقد في المعهد بعد اجتيازه اختبار كلية الفنون التطبيقية، وفي حالة عدم اجتيازه لتلك الاختبارات يعيد المعهد أوراقه لمكتب التنسيق لإعادة ترشيحه للرغبة التالية طبقا للمجموع الحاصل عليه.  

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