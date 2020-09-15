ماجد المهندس ورابح صقر وراشد الماجد في حفلات اليوم الوطني السعودي

نشرت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بوسترات لمواعيد حفلات النجوم الذين يشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، وهم "راشد الماجد، وأصيل أبوبكر، ورابح صقر، وماجد المهندس".



