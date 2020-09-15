مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

يبحث محبو السيارات في مصر عن أرخص السيارات ليقوموا بشرائها لتكون وسيلة انتقال رخيصة ، وفي نفس الوقت تكون جديدة لذلك نعرض عليكم في هذا الموضوع مواصفات أرخص سيارة في مصر.





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زوتي z100 أرخص سيارة في مصر تأتي بمحرك 1000 سي سي 75 حصان متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات اقتصادية جدا في استهلاك الوقود فهي تحرق 5.3 لتر لکل 100 کيلو وخزان وقود كبير نسبيا مقارنة بحجمها فخزان الوقود يتسع لـ 50 لترا.





السيارة زوتي z100 مزودة بمفتاح بريموت کنترول وجهاز إنذار وقفل مرکزي للأبواب ومرايات كهرباء وفوانيس شبورة أمامية وخلفية وحساسات ركن وجنوط سبور وإنذار صوتي في حالة عدم ربط أحزمة الأمان وراديو مع وصلة وMP3 وساعة رقمية ديجيتال بتابلوه العدادات.



zotye z100



يبلغ طول السيارة 3 أمتار و559 سم ، والعرض 1 متر و620 سم ، والارتفاع 1 متر و476 سم.







و السيارة زوتي z100 مزودة بإطارات مقاس 2360 مم وزُودت السيارة بالعديد من أنظمة التكييف والباور ستيرنج وسنتر لوك، فضلًا عن الزجاج الكهربائي الأمامي والخلفي.

تحتوي سيارة زوتي z100 على أنظمة أمان منها 2 ايرباج للراكب الأمامي والسائق ونظام فرامل مانعة للانزلاق ABS ونظام EBD.



