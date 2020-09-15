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سيارات

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
أرخص سيارة في مصر
أرخص سيارة في مصر
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اشرف عطية
يبحث محبو السيارات في مصر عن أرخص السيارات ليقوموا بشرائها لتكون وسيلة انتقال رخيصة، وفي نفس الوقت تكون جديدة لذلك نعرض عليكم في هذا الموضوع مواصفات أرخص سيارة في مصر. 

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 زوتي z100 أرخص سيارة في مصر تأتي بمحرك 1000 سي سي 75 حصان متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات اقتصادية جدا في استهلاك الوقود فهي تحرق 5.3 لتر لکل 100 کيلو وخزان وقود كبير نسبيا مقارنة بحجمها فخزان الوقود يتسع لـ 50 لترا.

السيارة زوتي z100 مزودة بمفتاح بريموت کنترول وجهاز إنذار وقفل مرکزي للأبواب ومرايات كهرباء وفوانيس شبورة أمامية وخلفية وحساسات ركن وجنوط سبور وإنذار صوتي في حالة عدم ربط أحزمة الأمان وراديو مع وصلة وMP3 وساعة رقمية ديجيتال بتابلوه العدادات.

zotye z100 
يبلغ طول السيارة  3 أمتار و559 سم ، والعرض 1 متر و620 سم ، والارتفاع 1 متر و476 سم.

والسيارة زوتي z100 مزودة بإطارات مقاس 2360 مم وزُودت السيارة بالعديد من أنظمة التكييف والباور ستيرنج وسنتر لوك، فضلًا عن الزجاج الكهربائي الأمامي والخلفي.

تحتوي سيارة زوتي z100 على أنظمة أمان منها 2 ايرباج للراكب الأمامي والسائق ونظام فرامل مانعة للانزلاق ABS ونظام EBD.

zotye z100
وزودت زوتي z100 بمساحة خلفية وخاصية التحکم في زمن بقاء المصابيح الأمامية بعد إغلاق السيارة وضبط مستوى الكشافات الأمامية من الداخل وبها أيضا ميزة إنذار للصيانة بكمبيوتر تابلوه العدادات وإمکانية طي الكنبة الخلفية التي تهم الكثيرين ولا تتوافر بموديلات كثيرة حتى بالفئات الأعلى.

أما عن سعر زوتي z100 موديل 2020 فجاءت بسعر 127.000 جنيه.
مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور
مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور
مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور
مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور
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