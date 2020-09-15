إعصار "سالي" بات من الفئة الثانية ويقترب من السواحل الأمريكية

أصدرت الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ تحذيرا من أن قوة الإعصار "سالي" قد اشتدت وبات إعصارا من الفئة الثانية يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة.





وأعلن المركز الوطني للأعاصير - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن إعصار "سالي" يواصل تقدمه نحو السواحل الأمريكية، فيما يتوقع أن يصل لليابسة اعتبارا من اليوم.. وقد يتسبب في ارتفاعات فتاكة في مناسيب المياه في ولايات متجاورة هي لويزيانا ومسيسيبي وألاباما.



