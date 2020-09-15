AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعصار "سالي" بات من الفئة الثانية ويقترب من السواحل الأمريكية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أصدرت الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ تحذيرا من أن قوة الإعصار "سالي" قد اشتدت وبات إعصارا من الفئة الثانية يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن إعصار "سالي" يواصل تقدمه نحو السواحل الأمريكية، فيما يتوقع أن يصل لليابسة اعتبارا من اليوم.. وقد يتسبب في ارتفاعات فتاكة في مناسيب المياه في ولايات متجاورة هي لويزيانا ومسيسيبي وألاباما.

وأصدرت ولايتا مسيسبي ولويزيانا أوامر إجلاء إلزامية لمن يعيشون في المناطق المنخفضة، كما ناشد جون بيل إدواردز حاكم لويزيانا إعلان الكارثة الاتحادية وحث من يعيشون في المناطق الواقعة في مسار العاصفة سالي على الفرار.
Advertisements

ترشيحاتنا

بينهم واحدة للتجارة الحرة .. الإمارات وإسرائيل تدرسان توقيع 8 اتفاقات اقتصادية

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

ميدو يكشف سر تألق لاعبي المقاولون في الدوري

الخطيب يحسم موقف رينيه فايلر خلال أيام

حكم الصلاة مع وجود قطة بالمنزل

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

هوس حب الشهرة والمال.. خط نجدة الطفل: مقلب أحمد حسن وزينب سخيف وغير مقبول

تصل للحبس والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر مدخني الشيشة بعد تجديد حظرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور

بعد قرن من تغلبه على الإنفلونزا الإسبانية.. معمر 102 عام يقهر فيروس كورونا