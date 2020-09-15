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حوادث

ضبط 5 أطنان سكر تمويني مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث التموين في القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من إحباط ترويج كميات كبيرة من السكر التمويني المدعم بحوزة أمين مخزن بالخانكة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث التموين بقيام أمين مخزن فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بالخانكة بتخزين كميات كبيرة من السكر المدعم لترويجهم فى السوق السوداء.

وعلى الفور قامت حملة وتم ضبط (5 أطنان "سكر تموينى مدعم" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للبدالين التموينيين بغرض الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى) بحوزة أمين مخزن فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة.

من ناحية اخرى تم ضبط (1364 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع")، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر "بدون ترخيص" قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر بغرض التربح ماديًا جراء ذلك بدائرة مركز شرطة شبرا الخيمة أول، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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