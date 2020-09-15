ضبط مشغولات فضية بدون دمغات داخل محل بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عدد من المشغولات الفضية بدون دمغات داخل أحد المحال بشبرا الخيمة.
وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك محل للمشغولات الفضية " بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق).
تمكن ضباط مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من احباط ترويج كميات كبيرة من السكر التموينى المدعم بحوزة امين مخزن بالخانكة.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.