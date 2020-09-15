ضبط مشغولات فضية بدون دمغات داخل محل بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عدد من المشغولات الفضية بدون دمغات داخل أحد المحال بشبرا الخيمة.







وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك محل للمشغولات الفضية " بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق).



تمكن ضباط مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من احباط ترويج كميات كبيرة من السكر التموينى المدعم بحوزة امين مخزن بالخانكة.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط (555 جرام مشغولات فضية "أشكال مختلفة" بدون دمغات حكومية وغير خالصة الرسوم المستحقة للدولة ومحظور تداولها بالأسواق وبدون مستندات "مجهولة المصدر" طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين).