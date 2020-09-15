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حوادث

أثارت الرعب| الحبس سنة لفتاة نشرت معلومات مغلوطة تحرض ضد الدولة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنح بلبيس برئاسة المستشار محمود جميل،اليوم ،حكمها بالحبس
سنة لطالبة لقيامها بنشر أخبار مغلوطة عن فيروس كورونا، والتحريض ضد الدولة لرفع
نسبة المشاهدة عبر قناتها على موقع يوتيوب.



 



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد
عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات بقيام " ش ع  " 27 سنة طالبة بالتعليم المفتوح، ومقيمة
بندر بلبيس، ببث مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة
بلبيس، وبث معلومات مغلوطة تحرض ضد الدولة المصرية.



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وتبين من التحريات أن الطالبة نشرت معلومات الهدف منها بث الرعب لدى
المواطنين فى مدينة بلبيس، وادعت كذبا بقطع التيار الكهربائى ومياه الشرب، وأنه
يوجد مصنع يعمل به العديد من الأطفال مصابون بفيروس كورنا، وذلك بهدف رفع نسبة
المشاهدة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب.



 



تم ضبط الفتاه إحالتها الي نيابة بلبيس والتي أحالتها الي محكمة الجنح
محبوسه علي ذمة القضية رقم 3602 إدارى مركز شرطة بلبيس،والتى عاقبتها بالحبس لمدة
سنة.

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