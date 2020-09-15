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اقتصاد

شركات الأسمنت تعانى من انخفاض الطلب بنسبة 15٪ وتوقعات بنسبة أكبر بنهاية 2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:30 م
مصنع أسمنت
مصنع أسمنت
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ولاء عبد الكريم
كشف سولومون بومجارتنر أفيلزانترفيو الرئيس التنفيذي لاحدى شركات الاسمنت العاملة بالسوق المصرى ، عن توقعاته بانخفاض الطلب على الأسمنت فى السوق المصرية خلال العام الحالى بنحو 13% إلى 15% عن المسجل خلال العام الماضى.

وأشار - خلال مؤتمر صحفى عقد عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء- إن حجم الطلب على الأسمنت انخفض بقوة بعد قرار الحكومة بوقف أعمال وتراخيص البناء فى جميع المحافظات. 

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وأوضح ، أن حجم الطلب على الأسمنت سينخفض بنحو 20% خلال الربع الاخير من العام الجارى فى ظل التوقف التام لأعمال البناء، ولفت إلى أن كافة مصانع الأسمنت تعمل بطاقة تشغيل تقارب 60% فى ظل ارتفاع العرض من الأسمنت فى السوق.

وقال إن الأسمنت السائب يستحوذ على 30% من المبيعات فى السوق، خاصة أنه يخصص للمشروعات الضخمة، فيما يسيطر الأسمنت المعبأ على 70% من المبيعات لأنه مرتبط بالبيع للأفراد والبناء الفردى.

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