شركات الأسمنت تعانى من انخفاض الطلب بنسبة 15٪ وتوقعات بنسبة أكبر بنهاية 2020

كشف سولومون بومجارتنر أفيلزانترفيو الرئيس التنفيذي لاحدى شركات الاسمنت العاملة بالسوق المصرى ، عن توقعاته بانخفاض الطلب على الأسمنت فى السوق المصرية خلال العام الحالى بنحو 13% إلى 15% عن المسجل خلال العام الماضى.





وأشار - خلال مؤتمر صحفى عقد عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء- إن حجم الطلب على الأسمنت انخفض بقوة بعد قرار الحكومة بوقف أعمال وتراخيص البناء فى جميع المحافظات.





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وأوضح ، أن حجم الطلب على الأسمنت سينخفض بنحو 20% خلال الربع الاخير من العام الجارى فى ظل التوقف التام لأعمال البناء، ولفت إلى أن كافة مصانع الأسمنت تعمل بطاقة تشغيل تقارب 60% فى ظل ارتفاع العرض من الأسمنت فى السوق.





وقال إن الأسمنت السائب يستحوذ على 30% من المبيعات فى السوق، خاصة أنه يخصص للمشروعات الضخمة، فيما يسيطر الأسمنت المعبأ على 70% من المبيعات لأنه مرتبط بالبيع للأفراد والبناء الفردى.



