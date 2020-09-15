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اقتصاد

باقي ساعات.. اليوم آخر فرصة لـ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر| جميع الطرق

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:02 م
عداد غاز منزلى
عداد غاز منزلى
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مايكل عياد
تنتهي اليوم الثلاثاء، الموافق 15 سبتمبر 2020، مهلة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الحالي، وذلك حسبما حددت  شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.


بدأت عملية التسجيل من أول أيام الشهر الجاري وحتى يوم 15 سبتمبر وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى:

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى : 
2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:
3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة, مدينتى,العجوزة, الزاوية الحمرا , المنيب , المعصرة , 6 أكتوبر).
4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .
5. تطبيق موبايل ماي فوري .
6. تطبيق موبايل جوميا .
7. من خلال مكاتب البريد المصري .
8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ  بي ـ خدماتي ـ ضامن ).
9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:
10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل  .
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
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