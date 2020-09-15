بالشورت.. إطلالة جذابة لـ نوال الزغبي بحمام السباحة

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت الفنانة نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جذابة بالشورت على حمام السباحة.





وعلقت نوال الزغبى قائلة: "في بعض الأحيان سيكون من الضروري الوقوف بمفردك".





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يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة.





وتعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".



