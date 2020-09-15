٦٩ ألف طلب.. مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح أبواب المراكز التكنولوجية على مستوىالمحافظة طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد السادسة مساءًا حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة في نهايه سبتمبر الجاري.
وأشار المحافظ الي أنه تيسيرا على المواطنين يتم التنسيق مع البنوك المتعامل معها حكوميا لتوفير مندوب لها بالمراكز التكنولوجيه لتحصيل مقدم الجديه ٢٥٪ لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت علي المواطنين للإنتقال الي البنوك لدفع جديه التصالح.
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كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتيسير على المواطنين لاستقبال طلبات التصالح منعًا للتكدسات في المراكز التكنولوجية .
جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية تشهد يوميًا توافد كثيف من المواطنين الراغبين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي .
واستقبلت المراكز من المواطنين ٦٩ ألف و ٤١٨ طلبًا من المواطنين وتسديد ٤٧٢ مليون و٣٠١ ألف جنيهًا حتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ .