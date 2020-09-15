٦٩ ألف طلب.. مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب

تعليمات

مشددة

لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح أبواب المراكز

التكنولوجية

على مستوى

المحافظة طوال

أيام الأسبوع ويومي

الجمعة

والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد

السادسة

مساءًا حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة في نهايه سبتمبر الجاري.