ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. 15 مشروعًا تشارك في الدورة السابعة لملتقى القاهرة السينمائي

يسري نصر الله ينافس بـ"أسطورة زينب ونوح".. وكوثر بن هنية بـ"بنات ألفة".. ومنتج "ذيب" يقدم مشروعه الأول كمخرج

في مرحلة التطوير، وقع الاختيار على مشاركة 7 أفلام روائية، من بينها 4 مصرية، هي؛ "أسطورة زينب ونوح" إخراج يسري نصر الله، و"فطار وغدا وعشا" إخراج محمد سمير، و"سنو وايت" إخراج تغريد أبو الحسن، و"I can hear your Voice Still" إخراج سامح علاء، بالإضافة إلى "مرور" إخراج عمرو علي، من سوريا، و"Scheherazade Goes Silent" إخراج أميرة دياب من (فلسطين، الأردن)، و"Fog" إخراج رُبى عطية، من (العراق، لبنان).