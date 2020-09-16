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برلمان

وفقا للقانون الجديد .. 7 مستندات مطلوبة لترخيص عربية طعام متنقلة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
عربيات طعام
عربيات طعام
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أحمد أيمن
في منتصف مايو 2018، وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة، على مشروع تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة المقدم من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين.

ويجيز القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.

وحدد القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

ويستعرض "صدى البلد" المستندات المطلوبة لترخيص عربية طعام متنقلة:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية. 

2. اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به. 

3. ترخيص سارِ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق. 

4. صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص. 

5. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث. 

6. شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًا كان شكلها، واستيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة. 

7. شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
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