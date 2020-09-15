وزير الأوقاف: القيم والأخلاق أهم محاور بناء الشخصية

ناقش وزراء الأوقاف والإعلام والثقافة والشباب والرياضة عوامل بناء الشخصية ، وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن موضوع بناء الشخصية أحد أهم محاور عمل الوزارة ، ومن هذا المنطلق خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة القادمة 18 / 9 / 2020م عن موضوع القيم والأخلاق تحت عنوان : (كيف نستعيد أخلاقنا وقيمنا الجميلة) كأحد أهم محاور بناء الشخصية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمناقشة موضوع بناء الشخصية الذي عقد اليوم الثلاثاء 15 / 9 / 2020م بمقر وزارة الإعلام .



وأعلن وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أن خطبة الجمعة المقبلة، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية 11/ 9/ 2020م.

