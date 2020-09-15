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ديني

وزير الأوقاف: القيم والأخلاق أهم محاور بناء الشخصية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:25 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عبد الرحمن محمد
ناقش وزراء الأوقاف والإعلام والثقافة والشباب والرياضة عوامل بناء الشخصية ، وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن موضوع بناء الشخصية أحد أهم محاور عمل الوزارة ، ومن هذا المنطلق خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة القادمة 18 / 9 / 2020م عن موضوع القيم والأخلاق تحت عنوان : (كيف نستعيد أخلاقنا وقيمنا الجميلة) كأحد أهم محاور بناء الشخصية.


جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمناقشة موضوع بناء الشخصية الذي عقد اليوم الثلاثاء 15 / 9 / 2020م بمقر وزارة الإعلام . 


وأعلن وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أن خطبة الجمعة المقبلة، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية 11/ 9/ 2020م.
 

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