سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 -9-2020

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وسجل سعر الدولار فى بنوك( الأهلى، مصر، مصرف أبوظبى الإسلامى، عودة، التعمير والإسكان، الكويتى الوطنى NKN) 15.72 جنيه للشراء و 15.82جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ، بلوم ، الاسكندرية ،التنمية الصناعية ،قناة السويس، المصرى الخليجى ، الأهلى اليونانى، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB ، العربى الافريقى ، المصرف العربى الدولى ، المصرف المتحد )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك اتش اس بى سى 15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع . اقرأ أيضا .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-9-2020 وسجل سعر الدولار فى بنوك( الأهلى، مصر، مصرف أبوظبى الإسلامى، عودة، التعمير والإسكان، الكويتى الوطنى NKN) 15.72 جنيه للشراء و 15.82جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ، بلوم ، الاسكندرية ،التنمية الصناعية ،قناة السويس، المصرى الخليجى ، الأهلى اليونانى، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB ، العربى الافريقى ، المصرف العربى الدولى ، المصرف المتحد )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك اتش اس بى سى 15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع .

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .