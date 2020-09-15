سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-9-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .
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وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك عودة 15.71جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى بنوك(المصرى الخليجى ،الاهلى ، مصر ،كريدى اجريكول ،اتش اس بى سىHSBC ) 15.72 جنيه للشراء و 15.82جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى بنوك (البركة ،بلوم ،التعمير و الاسكان، الاسكندرية ، الاهلى اليونانى، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات،مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، الكويتى الوطنى NKN ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB ،قناة السويس ، العربى الافريقى ، المصرف العربى الدولى ، مصر ايران للتنمية )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ..سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 14-9-2020
وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك عودة 15.71جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى بنوك(المصرى الخليجى ،الاهلى ، مصر ،كريدى اجريكول ،اتش اس بى سىHSBC ) 15.72 جنيه للشراء و 15.82جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى بنوك (البركة ،بلوم ،التعمير و الاسكان، الاسكندرية ، الاهلى اليونانى، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات،مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، الكويتى الوطنى NKN ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB ،قناة السويس ، العربى الافريقى ، المصرف العربى الدولى ، مصر ايران للتنمية )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .