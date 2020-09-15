وزير إماراتي: أخيرًا نجحنا في وقف خطط إسرائيل ضد الفلسطينيين

بعد توقيع وزيري خارجية الإمارات والبحرين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن معاهدة السلام مع إسرائيل فرصة لتعزيز حضور الإمارات الحضاري والاقتصادي والثقافي من خلال استبدال المقاطعة بالتواصل.





أضاف وزير الدولة الإماراتي أن "جهود الإمارات نجحت في وقف ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل والذي كان خطرًا يهدد حل الدولتين".





واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: توقيع معاهدة السلام مع الإمارات لحظة تاريخية تبعث على الأمل والتفاؤل.





وأكد قرقاش أن تحديث الإمارات لقواتها الجوية وجيشها مطلب مشروع يستحق التلبية، ولكن لا ارتباط بينه وبين معاهدة السلام مع إسرائيل.





وذكر أن خطاب رفض السلام أدى إلى نتائج كارثية، ويجب أن نعتمد مقاربة عقلانية جديدة لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة.





وأكد قرقاش أن اتفاق السلام يقدم لنا فرصة لدعم ملموس أكثر للموقف الفلسطيني.





وواصل التشديد على أن الإمارات لا تغير مواقفها: " ثابتون على دعم الموقف الفلسطيني، ولكن علينا أن نبحث عن مقاربة جديدة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



