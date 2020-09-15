AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير إماراتي: أخيرًا نجحنا في وقف خطط إسرائيل ضد الفلسطينيين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:15 م
ترامب يقف بجوار رؤساء
ترامب يقف بجوار رؤساء الوفود الثلاثة
Advertisements
قسم الخارجي
بعد توقيع وزيري خارجية الإمارات والبحرين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي  وثيقة معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، اعتبر  وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن معاهدة السلام مع إسرائيل فرصة لتعزيز حضور الإمارات الحضاري والاقتصادي والثقافي من خلال استبدال المقاطعة بالتواصل.

أضاف وزير الدولة الإماراتي أن "جهود الإمارات نجحت في وقف ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل والذي كان خطرًا يهدد حل الدولتين".

واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: توقيع معاهدة السلام مع الإمارات لحظة تاريخية تبعث على الأمل والتفاؤل.

وأكد قرقاش أن تحديث الإمارات لقواتها الجوية وجيشها مطلب مشروع يستحق التلبية، ولكن لا ارتباط بينه وبين معاهدة السلام مع إسرائيل.

وذكر أن خطاب رفض السلام أدى إلى نتائج كارثية، ويجب أن نعتمد مقاربة عقلانية جديدة لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد قرقاش أن اتفاق السلام يقدم لنا فرصة لدعم ملموس أكثر للموقف الفلسطيني.

وواصل التشديد على أن الإمارات لا تغير مواقفها: " ثابتون على دعم الموقف الفلسطيني، ولكن علينا أن نبحث عن مقاربة جديدة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ينقذ نتنياهو.. حركة الجهاد الفلسطينية يعلق على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أهم إنجاز منذ 25 عاما.. الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق سلام بوساطة أمريكية.. شرطه إيقاف ضم تل أبيب للأراضي الفلسطينية.. وترامب: حدث تاريخي يعزز السلام في الشرق الأوسط

قرقاش: خطر ضم الضفة سرّع الاتفاق مع إسرائيل.. والقضية الفلسطينية في وجداننا

قرقاش: صنع السلام مع إسرائيل الطريق الأفضل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني

تعليق جديد لمدير المخابرات الأمريكية السابق عن علاقات الإمارات وإسرائيل

وزير الخارجية الإماراتي يكشف السبب الحقيقي لاتفاق السلام مع إسرائيل

ترشيحاتنا

خاص.. القصة الكاملة لانتقال بدر بانون لـ الأهلي

أحمد حسن مهاجما إبراهيم نور الدين: فتحي تعرض للظلم .. وركلة جزاء الاتحاد غير صحيحة

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

محمد رمضان يستفز جمهور.. يقضي ليلة بـ 40 ألف دولار.. ويواجه كورونا بكمامة ذهبية

مندوب من النادي الأهلي في المغرب لحسم صفقة انتقال بانون

AdvertisementS

كارتيرون يغادر مران الزمالك وشوبير يكشف عن مفاجأة بعد قليل

الأهلي ينتهي من ضم 3 صفقات للموسم الجديد ويطارد البلايلي وإبراهيم

ترامب يقدم لنتنياهو هدية غير متوقعة قبل توقيع اتفاق السلام

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك لبحث أزمة اختفاء كارتيرون

أزمة في الزمالك.. كارتيرون يطلب الرحيل فجأة ويرفض قيادة المران

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

التنمية المحلية: 6.9 مليار جنيه حصيلة طلبات التصالح حتى الآن

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرواني.. بـ 3 وصفات مختلفة

إطلاق ساعة آبل الجديدة Apple Watch 6 رسميًا بحساس أكسجين.. سعر ومواصفات.. صور

عملاق الصحراء.. مواصفات وتجهيزات تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux.. شاهد