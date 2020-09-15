وزير الإعلام: الرئيس السيسي مهتم بالأخلاق العامة في المجتمع.. فيديو

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن مبادرة الشخصية المصرية 2030 تهدف إلى تجميع الجهود لإعادة بناء القيم في المجتمع المصري.





وأضاف أسامة هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "الرئيس السيسي يهتم بـ الأخلاق العامة في المجتمع، وهناك تكليفات لكل وزير للحفاظ على القيم داخل المجتمع".





وتابع أسامة هيكل "على الإعلام العمل على الحفاظ على القيم داخل المجتمع، وهناك عدد من الوزارات معنية بهذا الأمر ومنها التربية والتعليم والتعليم العالي".





وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية للخروج برؤية استراتيجية تعظيم الإيجابيات في الشخصية المصرية وتعالج السلبيات للاقتراب أكثر من وضع الرؤية الاستراتيجية مع كل اجتماع بانضمام وزارات وجهات جديدة لمبادرة "الشخصية المصرية ٢٠٣٠".





كان ذلك أثناء الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام لدراسة الشخصية المصرية ٢٠٣٠ بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والأنبا دانيال ممثل الكنيسة المصرية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.





وأشار "هيكل"، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بخصوص معالجة السلبيات في الشخصية المصرية وتعظيم الإيجابيات، وأهمية إيجاد أسس وخطة عمل لبحث لتوحيد الجهود من أجل إعادة بناء الشخصية المصرية، وهو ما تهدف إليه اجتماعات مبادرة "الشخصية المصرية ٢٠٣٠".