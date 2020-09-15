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عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن الأعداد المصابة بكورونا.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:25 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إننا مازلنا فى الموجة الأولى لفيروس كورونا، موضحًا أن مصر لم تدخل المرحلة الثانية.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن أعداد الاصابة بفيروس كورونا هي نتيجة الموجة الأولى من الوباء.

وأضاف محمد عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية أنه حتى الآن لا نستطيع الحديث عن وجود موجة ثانية من كورونا وأن ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا ليس دليلا على وجود الموجة الثانية.

وأوضح أنه يتم تسجيل 100 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا، وقد تكون هذه الأعداد تراكمية خاصة وأن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما، مؤكدا أن أرقام الإصابة بكورونا التي تعلنها وزارة الصحة حقيقية 100%، وليس من الصالح تزييف أعداد المصابين بالفيروس.

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