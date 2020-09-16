اليوم .. محاكمة طالب هدد طفلة بصور عارية عبر إنستجرام في الإسكندرية

تبدأ دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر؛ اليوم إجراءات محاكمة طالب يدعى "م.ف.ف"، 21 عامًا؛ لاتهامه بتهديد "ر.إ.ت"، 12 عامًا، طفلة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وذلك في القضية رقم 9452 لسنة 2020 جنايات المنشية.





تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم تكنولوجيا المعلومات، حول بلاغ من "إ.ت.ع" والد المجني عليها؛ يفيد قيام شخص بتهديد نجلته؛ بنشر صور عارية لها عبر شبكة الانترنت.





توصلت تحريات المباحث، إلى أن المتهم تعرف على المجني عليها، عبر تطبيق "انستجرام" بعدما أرسل لها طلب صداقة، وحال حديثهما طلب منها إرسال صورها، فأرسلت صورًا له بملابسها المنزلية، لكنه هددها بإرسالها صور عارية وإلا سينشرها عبر الإنترنت، فأبلغت والدها الذي توجه للشرطة وأبلغ عنه.