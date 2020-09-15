المالية تعلن صرف الرواتب الثلاثاء المقبل وتستمر لـ 5 أيام.. الصحة والنقل والأوقاف والإسكان ضمن المجموعة الأولى.. وتحويل الرواتب إلى فروع البنوك لتقليل الزحام

المالية تعلن صرف الرواتب الثلاثاء المقبل:

صرف رواتب العاملين فى أكثر من 60 جهة فى الدولة خلال 5 أيام صرف الرواتب علي مستوي 4 مجموعات حسب الوزارات والجهات المستقلة والتابعة تحويل الرواتب من جهات العمل إلي فروع البنوك المتعاقد معها لتقليل الزحام





تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الثلاثاء المقبل وعلي مدار 5 أيام؛ صرف رواتب العاملين بالدولة علي مستوى أكثر من 60 وزارة وجهة تابعة ومستقلة.





وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أن عمليات التبكير في صرف رواتب العاملين بالدولة خلال سبتمبر الجاري، بغرض تقليل الزحام علي البنوك و مراعاة لظروف الموظفين في ظل السيطرة علي تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم تحويل الرواتب من جهات عملهم إلي فروع البنوك المتعاقد معها بالتعاون مع البنك المركزي المصري.









وقالت الوزاة إنه سيتم صرف الرواتب علي مستوي 4 مجموعات حسب الوزارات والجهات المستقلة والتابعة، حيث سيكون صرف رواتب المجموعة الأولي اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، للعاملين بأكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من بينها وزارات " الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب،الأوقاف، الداخلية، الثقافة، الاسكان، التجارة والصناعة، البيئة، السياحة، البترول" وجهاتهم التابعة والمديريات الخدمية علي مستوي المحافظات بالاضافة لبعض الجهات المستقلة من بينها " شئون مجس النواب، المجلس الأعلي تنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، الأعلي للصحافة، المانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس المن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".









المجموعة الثانية ستكون اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر الجاري و تشمل نحو 16 وزارة وجهة مستقلة وتابعة من بينها وزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الاستثمار والتعاون الدولي" و الجهات الخدمية والمصالح التابعة علي مستوي الجهمورية، بالاضافة لهيئات "القضاء والنيابة العامة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، مجلس الدولة، الرقابة الإدارية، الرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".









المجموعة الثالثة فستكون اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري، وتشمل نحو 10 وزارات وجهات تابعة ومستقلة من بينها وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، الخارجية، المالية" و الجهات الخدمية والتابعة علي مستوي الجمهورية، بالاضافة لبعض الجهات المستقلة من بينها " الأزهر الشريف، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية" وباقي الجهات الأخري.

أما المجموعة الراعبة والأخيرة فستكون علي مدار يومين اعتبارا من الأحد والإثنين الموافقان 27 و 28 من الشهر الجاري وتشمل كل العاملين في الدولة.