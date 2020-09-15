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محمد الإتربي: البنك المركزي أبلغ بانتهاء فترة عدم سداد أقساط القروض

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:23 م
محمد الاتربي رئيس
محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر
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البهي عمرو
قال محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنك المركزي اتخذ إجراءات كثيرة فى الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، فقد قام بتخفيض سعر الفائدة و منح العملاء 6 أشهر.

وأكد أن البنك المركزي أبلغ البنوك بانتهاء فترة عدم سداد أقساط القروض اليوم ومن حق كل بنك اتخاذ ما يراه فى صالحه و ظروف العميل.

وأضاف « محمد الاتربي » خلال مداخلة في برنامج «يحدث في مصر» المذاع علي قناة «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر أن كل بنك يكون له الحق فى دراسة العميل الذى يتعامل معه، وإذا رأى أن الحالة تحتاج إعادة جدولة تتم.

وأشار إلى أنه لا يتم توقيع غرامات على العميل، موضحًا أن هناك قطاعات تأثرت وهناك قطاعات لم تتأثر ولفت إلى أنهم لا يريدون الضغط على العملاء فى هذه الفترة، والجميع يعمل على راحة العميل فى هذه الفترة.

وتابع ان عمليات السحب من الـ اى تي أم، لم يحدث بها تغير، فالشخص عندما يسحب الأموال من مكنة غير التابع لها لم يدفع أى أموال، والدولة تسعى للدفع الإلكتروني فى الفترة المقبلة.

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