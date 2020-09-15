موجز السوشيال ميديا.. كارتيرون عملها وخلع يتصدر تويتر.. وشوبير يكشف أبرز الراحلين عن الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:













دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كارتيرون_عملها_وخلع بعد إبلاغه إدارة الزمالك فجأة بعدم استكمال العمل في تدريب الفريق.













كشف الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، آخر رسالة لمدرب نادي الزمالك باتريس كارتيرون قبل رحيله عن تدريب الفريق نهائيا.













شاركت الفنان هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.











