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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. كارتيرون عملها وخلع يتصدر تويتر.. وشوبير يكشف أبرز الراحلين عن الزمالك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:21 م
كارتيرون
كارتيرون
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كارتيرون_عملها_وخلع بعد إبلاغه إدارة الزمالك فجأة بعدم استكمال العمل في تدريب الفريق.



كشف الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، آخر رسالة لمدرب نادي الزمالك باتريس كارتيرون قبل رحيله عن تدريب الفريق نهائيا. 



شاركت الفنان هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



شاركت الفنانة ريهام ايمن مجموعة من الصور والفيديو لها مع نجلها الصغير رمزي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
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