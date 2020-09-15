شوبير يكشف أبرز الراحلين عن تدريب الزمالك ورسالة كارتيرون الأخيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أخر رسالة لمدرب نادي الزمالك باتريس كارتيرون قبل إعلانه الرحيل عن الفريق.
وكتب شوبير رسالة كارتيرون الأخيرة لإدارة الزمالك قائلا: " كنت سعيدا بالعمل في الزمالك اشكركم جدا ولكن لابد لي من الرحيل أخر كلمات كارتيرون لمسئولي الزمالك".
وتابع شوبير في تغريده أخرى "اتنين من مساعدي كارتيرون سيرحلون معه غالبا".
وتابع شوبير قائلا: "سامي الشيشيني مرشح للعوده بقوة".
وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز
كنت سعيدا بالعمل في الزمالك اشكركم جدا ولكن لابد لي من الرحيل اخر كلمات كارتيرون لمسئولي الزمالك— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 15, 2020
اتنين من مساعدي كارتيرون سيرحلون معه غالبا— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 15, 2020