شوبير يكشف أبرز الراحلين عن تدريب الزمالك ورسالة كارتيرون الأخيرة

كشف الإعلامي أ حمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أخر رسالة لمدرب نادي الزمالك باتريس كارتيرون قبل إعلانه الرحيل عن الفريق.









وكتب شوبير رسالة كارتيرون الأخيرة لإدارة الزمالك قائلا: " ‏كنت سعيدا بالعمل في الزمالك اشكركم جدا ولكن لابد لي من الرحيل أخر كلمات كارتيرون لمسئولي الزمالك".





وتابع شوبير في تغريده أخرى "‏اتنين من مساعدي كارتيرون سيرحلون معه غالبا".





وتابع شوبير قائلا: "‏سامي الشيشيني مرشح للعوده بقوة".









وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.









يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز









كنت سعيدا بالعمل في الزمالك اشكركم جدا ولكن لابد لي من الرحيل اخر كلمات كارتيرون لمسئولي الزمالك — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 15, 2020