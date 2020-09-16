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رياضة

مريم متولي: قدمنا موسمًا استثنائيًّا.. ونتطلع إلى حصد الثنائية بعد التتويج بالدوري

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبرت مريم متولي، لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي  عن سعادتها بتحقيق الفوز على حساب الزمالك مساء يوم الثلاثاء، بنتيجة 3-1 في ختام الدوري.

وأكدت أن الفريق قدم مشوارًا جيدًا على مدى البطولة، الذي انتهي بتتويج الفريق عن جدارة واستحقاق، مشيرة إلى أن حصد اللقب جاء لإسعاد جماهير الأهلي، بعد سلسلة فوز طويلة في 22 مباراة.

وأضافت أن الفريق حقق المطلوب أمام الزمالك بالفوز بنتيجة 3-1 في ختام البطولة، في أفضل استعداد للحصول على بطولة كأس مصر، لتسجيل الثنائية هذا الموسم، بعد إلغاء البطولة الأفريقية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الأهلي يبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات، وأن هناك رغبة دائمة من جانب اللاعبات والجهاز الفني للتتويج بالألقاب والوصول إلى منصات التتويج.

واختتمت مريم حديثها بالتأكيد أن الأهلي قدم موسمًا استثنائيًّا، ويتطلع إلى تكرار حصد البطولات كل عام، مؤكدة أن الدوافع تختلف كل موسم وتدفع لاعبات الأهلي إلى حصد المزيد من البطولات.

وفاز فريق طائرة سيدات الكرة الطائرة بالأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 مساء الثلاثاء، في ختام منافسات بطولة الدوري، وأقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 25-20، و21-25، و25-19، و25-23.

وسبق أن حسم فريق سيدات طائرة الأهلي لقب الدوري لصالحه قبل نهايته بجولتين، وأنهى الفريق منافسات البطولة برصيد 66 نقطة، بالعلامة الكاملة دون خسارة طوال 22 مباراة.
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