مقابل 3 ملايين دولار.. كارتيرون يوقع مع التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

علم "صدى البلد"، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، وقع عقدًا مع التعاون السعودي؛ بمقابل مادي يفوق 3 ملايين دولار سنويًا.

وأخطر كارتيرون اليوم، الثلاثاء، مجلس الزمالك، برغبته في فسخ عقده مع النادي، وتحمل قيمة الشرط الجزائي البالغ راتب شهرين.

ويتقاضى كارتيرون من الزمالك قرابة المليون ونصف دولار سنويا.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل وصادمة لجماهير الزمالك، فسخ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عقده مع القلعة البيضاء بعدما أبلغ بنفسه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بذلك مساء أمس، الإثنين.





وعلم "صدى البلد"، أن أمير مرتضى منصور حاول إثناء كارتيرون عن قراره والتعرف على أسبابه خاصة أن العلاقة بين المدير الفني ومجلس الإدارة واللاعبين والجماهير فى أفضل حال.





وأبلغ كارتيرون فى البداية أمير مرتضى بأنه فقد شغفه مع الفريق وأنه يخشى خسارة بطولة أفريقيا ورغم محاولة المشرف على الكرة إقناعه بالبقاء وزيادة عقده الذى وقعه مؤخرا أو البقاء لحين انتهاء بطولة دوري الأبطال إلا أن الفرنسى أصر على قراره .





وأكد الفرنسي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة راتب ثلاثة شهور حيث يتقاضى ما يقرب من مليون ونصف دولار سنويا من القلعة البيضاء.





وحضر كارتيرون اليوم إلى مقر الزمالك قبل مران السادسة ورفض قيادة المران وطلب الاجتماع مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الذى حاول التعرف على سبب رغبته فى فسخ التعاقد مؤكدا أنه قضى أفضل فترة فى حياته داخل الزمالك والإدارة كانت محترفة للغاية معه .



