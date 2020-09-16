AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح: كارتيرون مكنش بياكل عيش.. والزمالك يحتاج بديلًا أجنبيًا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
محمد رشاد
أشاد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، باحترافية الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأبيض السابق، في طريقة رحيله عن الزمالك منذ ساعات.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "كارتيرون أظهر احترامًا كبيرًا بعد ما توجه إلى مكتب مرتضى منصور رئيس الزمالك لإبلاغه برغبته في الرحيل، الماديات أصبحت تتحكم في الأمور، لكنها ليست كل شئ، الأزمة في التوقيت".

وتابع: "كارتيرون مكنش بياكل عيش، مفيش صدمة ولا حاجة، قبل كده فيريرا مشي، وباتشيكو عشَّانا ومشَّانا"، مشيرًا إلى أن البديل لابد أن يكون أجنبيًا.

ونصح محمد صلاح، لاعبي الزمالك، بالتركيز فقط في المباريات، خاصة دوري أبطال أفريقيا؛ لأنها الهدف الأهم للفريق الأبيض في الوقت الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك | يوسف أوباما يطلب الرحيل.. ومرتضى منصور يجتمع مع اللاعبين بعد التعادل مع الاتحاد السكندري

شوبير: رمضان صبحي اتصل بالخطيب ومردش عليه.. قلت له وانت مالك بطاهر والشحات؟.. الأهلي يواجه الزمالك في القمة دون نجميه

القصة كاملة.. تفاصيل مشادة حازم إمام و فرجانى ساسى بالزمالك ..فيديو

شوبير يكشف أبرز الراحلين عن تدريب الزمالك ورسالة كارتيرون الأخيرة

ميدو: كارتيرون مكانش هيخرج من مكتب مرتضى قبل دفع الشرط الجزائي

ترشيحاتنا

الوداد المغربي أو بيراميدز.. أحمد موسى يكشف وجهة كارتيرون بعد الرحيل عن الزمالك

سم قاتل.. استشاري يحذر من حفظ البيض في باب الثلاجة

5 أضعاف راتبه في الزمالك .. أبو المعاطي زكي: كارتيرون مدربا للعين الإماراتي قريبا

ميدو يعلن عن المرشح لولاية الإدارة الفنية للزمالك

ترامب يقدم لنتنياهو هدية غير متوقعة قبل توقيع اتفاق السلام

خاص.. طارق العشري يتفق على تدريب حرس الحدود.. ومحمد حليم يرفض منصب المدرب العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بريليانس 2020 في مصر .. صور

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة

أسعار سيارات الاتحاد الأوروبي 2020 فى مصر