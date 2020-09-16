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أخبار العالم

كورونا يتوحش.. الإصابات حول العالم تقترب من 30 مليون شخص

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
رويترز: إصابات كورونا
رويترز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 30 مليون
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قسم الخارجي
كشف إحصاء لوكالة "رويترز"، عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، إلى أكثر من 29.39 مليون شخص.

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم 928.463 شخصا، وذلك بعد تسجيل إصابات بالفيروس في 210 دول ومناطق منذ ظهور الوباء.

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وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تأثرا بالوباء مسجلة 6 ملايين و572 ألفا و9 إصابات، و194 ألفا و594 وفاة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد المصابين بنحو 4.930.236 إصابة و807.76 حالة وفاة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثالث بنحو 4.345.610 إصابات، و132.006 حالات وفاة.

فيما حلت روسيا رابعا بنحو 2.068.320 حالة إصابة، و18.635 وفاة.
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